Обвиняемый в подрыве машины бизнесмена в Москве отправлен под арест

В Москве суд арестовал Виталия Слободяника, подозреваемого в подрыве автомобиля ресторатора Виктора Михачева. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Слободяника Виталия Васильевича», — отмечается в сообщении.

Обвиняемый подозревается в покушении общеопасным способом на своего партнера по бизнесу. По версии следствия, он установил на капот машины потерпевшего взрывное устройство. В результате взрыва пострадали владелец машины, его сын и сосед, который в момент срабатывания устройства садился в свой автомобиль.

Взрыв на капоте автомобиля Tank 300, принадлежащего владельцу бара «Гадкий койот» Виктору Мишачеву, произошел 15 октября. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве не стал давать показания.