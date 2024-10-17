Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве не стал давать показания

Виталий Слободяник, обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве, отказался давать следствию показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента, который находится в зале Черемушкинского суда Москвы.

«Обвиняемый показания давать отказался, сославшись на 51-ю статью конституции. Вину он не признает», — огласил судья материалы следствия.

Самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом китайского внедорожника Tank 300 на Профсоюзной улице в Москве 15 октября. Пострадали владелец авто, его шестилетний сын и еще один мужчина. Момент подрыва самодельной мины на капоте авто опубликовал Telegram-канал 112.

Позже стало известно, что собственником машины является московский бизнесмен. Он учредитель и генеральный директор фирмы ООО «Шейкер групп», которая занимается ресторанами. Крупнейший проект компании — бар «Гадкий койот».

По подозрению в покушении на ресторатора в Москве задержан его бизнес-партнер.

Ранее сообщалось, что следствие начало изымать камеры с места расстрела участника СВО в Подмосковье.