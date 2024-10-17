Стали известны шесть марок подержанных машин, которые покупают россияне

Согласно статистике за сентябрь 2024 года, на покупателей в возрасте 25-44 лет приходится 55% продаж подержанных автомобилей, 14% — на представителей «поколения Z» в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщается в исследовании автодилерского холдинга «Рольф», предоставленного «Газете.Ru».

«Зумеры — люди в возрасте от 18 до 24 лет — выбирают самые бюджетные варианты автомобилей, средней стоимостью 1,7 млн рублей. Наибольшей популярностью у поколения Z пользуются марки Volkswagen, Kia и BMW. На долю зумеров приходится 14% проданных автомобилей», — отмечается в исследовании.

Наибольшая доля в объеме продаж подержанных машин за месяц (55%) пришлась на «миллениалов» (люди в возрасте от 25 до 44 лет), отметили в «Рольфе». Покупатели этой возрастной категории предпочитают автомобили Kia, Mercedes-Benz и Hyundai. Они же чаще покупают машины в кредит: с привлечением заемных средств было проведено 41% сделок.

Подержанные Kia, Hyundai и Nissan выбирают представители старших возрастных категорий – «иксеры» (45-56 лет) и «беби-бумеры» (57 лет и старше). На их долю пришлось 26% и 5% купленных машин соответственно. Средняя стоимость машины, купленной представителем поколения X, составила 2,9 млн рублей.

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