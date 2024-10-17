Названы сроки появления обновленного УАЗ «Патриот»

В 2025 году Ульяновский автозавод представит обновленную модель «Патриот». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник на предприятии.

«Главное новшество будет под капотом — двухлитровый дизельный двигатель. ДВС будет агрегатирован с шестиступенчатой механической трансмиссией и электромеханической раздаточной коробкой», - говорится в сообщении издания.

Кроме того, автомобиль получит светодиодную оптику. В салоне появится новая передняя панель и центральный тоннель. Также автомобиль должен получить полностью новое усеченное в нижней части рулевое колесо меньшего диаметра — с утолщениями в местах хвата, модернизированными блоками клавиш управления бортовой электроникой и подушкой безопасности.

До этого стало известно, что в России на одном из маркетплейсов выставили на продажу электрическую «Буханку». Стоимость автомобиля — 2,9 млн рублей.

Электрическая УАЗ «Буханка» создана фирмой НПП «Элькафа» из Крыма. Автомобиль оснащен 104-сильным электродвигателем. Запас хода составляет 200 км. Время зарядки аккумуляторной батареи от сети 220 В — 12 часов, от 380 В — 4 часа.

Максимальная скорость машины составляет 85 км/ч. Имеется возможность подключения полного привода и переднего моста из салона.

До переоборудования в электрокар автомобиль проехал 85 тыс. км. После — 3 тыс. км. Жизненный цикл электромобильного оборудования — 700 тыс. км пробега.

Ранее стало известно, как подорожали в России запчасти Lada и УАЗ.