Кроссовер Exeed VX обновлен второй раз

Принадлежащий концерну Chery бренд Exeed обнародовал изображения обновленного кроссовера Exeed VX. Об этом сообщает Autohome.

Корректировки дизайна в наибольшей степени коснулись задней части автомобиля. У VX появились новые задние фонари, объединенные прозрачной накладкой, пересекающей дверь багажного отсека. Визуально автомобиль стал более строгим и солидным. Решетка радиатора снабжена массивными горизонтальными хромированными планками.

Обновленный VX будет доступен в шестиместной и семиместной компоновке салона, для него предусмотрен выбор колесных дисков разного дизайна, диаметром 19 и 20 дюймов. Под капотом бензиновой версии кроссовера — бензиновый мотор 2.0 мощностью 261 л.с., которая работает в паре с 8-ступенчатым гиlромеханическим «автоматом» Aisin.

Exeed VX, производящийся с 2020 года, обновлен во второй раз: прошлый рестайлинг затронул переднюю часть кузова и интерьер.

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