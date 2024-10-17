Водителям объяснили, когда можно не садиться в патрульную машину ДПС

Водителя должно насторожить, если инспектор ДПС предлагает ему сесть в патрульный автомобиль до составления протокола: это может свидетельствовать о том, что недобросовестный полицейский желает договориться о получении взятки. Об этом пишет «За рулем».

«Для составления протокола водитель инспектору не нужен – необходимы только его права и СТС транспортного средства. Пригласить вас в машину могут только для ознакомления с составленным документом и его подписания. Если же вас зовут в патрульную машину до составления протокола, то это должно насторожить. Главное опасение – предложение о взятке, которое, кстати, может оказаться провокацией», — предупреждает издание.

Несмотря на то, что у всех экипажей ГАИ есть видеорегистраторы, недобросовестный сотрудник может его выключить и сослаться на сбой в работе техники. Намекнуть водителю на взятку можно и другим способом — в частности, прикосновениями к кнопкам с цифрами на магнитоле, чтобы сообщить сумму, поясняет «За рулем» и предупреждает, что по нормам Уголовного кодекса дача взятки карается штрафом до 500 тыс. рублей, либо исправительными работами, либо лишением свободы.

Ранее ГИБДД сообщила, что будет считать сокрытием автомобильных номеров.