Под Петербургом поймали водителя, которому помогли сбежать от ГАИ

В Ленинградской области полицейским удалось задержать водителя, которому толпа людей помогла сбежать от сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2110 для проверки документов в деревне Верхние Осельки Всеволожского района 14 октября. Но при приближении полицейских водитель скрылся у одного из домов при помощи находящихся там людей.

Затем сотрудники ведомства провели в деревне рейд, в результате которого выявили и задержали нарушителя. Им оказался 19-летний местный житель.

Кроме того, в отдел полиции доставили его односельчан 1996, 2002 и 1983 годов рождения. Один из них являлся «зачинщиком противоправных действий в отношении правоохранителей», отметили в ведомстве.

Задержанный шофер объяснил, что управлял автомобилем без водительского удостоверения, поэтому и решил избежать общения с полицейскими. В итоге в отношении него составили протоколы и поместили в комнату для административно-задержанных.

Накануне сообщалось, что толпа людей отбила нарушившего правила водителя в Ленинградской области. По данным kp.ru, за водителя вступились цыгане.

Ранее в Иркутской области пьяный водитель грозил навести порчу на инспектора ДПС и был задержан.