Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с места расстрела прибывшего домой участника СВО

СК опубликовал видео с места расстрела участника СВО

Видео с места расстрела замначальника воинской части, приехавшего с СВО, опубликовал ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области. По данным следствия, 16 октября неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее трех выстрелов в окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчину спасти не удалось. Автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор дома.

ТАСС сообщает, что расстрелянным оказался участник СВО, заместитель начальника одной из воинских частей. Мужчина неделю назад вернулся домой.

До этого участнику СВО, находившемуся в отпуске в Барнауле, выбил зубы водитель во время дорожного конфликта.

Жена пострадавшего по имени Анна рассказала, что в последний день отпуска ее муж решил отремонтировать ее машину и для этого поехал в гараж. Водитель автомобиля Mazda перекрыл ему выезд, а когда военнослужащий попросил убрать машину, водитель Mazda проявил агрессию и несколько раз ударил его по лицу. Нападавший выбил участнику СВО передние зубы, после чего скрылся.

В пресс-службе УМВД по Барнаулу сообщили, что направили к заявителю наряд патрульно-постовой службы полиции и пообещали провести всестороннее разбирательство по факту произошедшего конфликта.

Ранее таксист-мигрант пытался изнасиловать мать участника СВО в Благовещенске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами