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Юрист рассказал, почему в России решили ужесточить наказание за скрытые номера на авто

Юрист Палюлин: скрытые номера на авто могут ухудшать ситуацию на дорогах

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Константин Чалабов/РИА Новости

Рост числа правонарушений на дорогах в России привел к ужесточению наказания за скрытые номера на автомобиле. Об этом RuNews24.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

«Облегчение логистики получения и увеличения случаев использования таких устройств может привести к ухудшению ситуации на дорогах, затруднив идентификацию нарушителей и увеличивая уровень безнаказанности. При этом наличие четких номерных знаков важно для обеспечения безопасности на дорогах, особенно в случаях ДТП или правонарушений, отслеживания лиц, сбивающих пешеходов и/или покидающих место ДТП», — сказал эксперт.

По его мнению, более жесткие наказания за такие нарушения могут послужить превентивной мерой. Палюлин добавил, что россияне могут требовать строгих мер по отношению к тем водителям, которые пытаются избежать ответственности.

14 октября президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до полутора лет за скрытые номера на автомобиле. Согласно документу, наказание за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, будет составлять от 1 до 1,5 года лишения водительских прав. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок 1-3 месяца.

Ранее в России призвали разрешить управлять автомобилем с 16 лет.

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