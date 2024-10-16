Задержанный за подрыв автомобиля в Москве не признал своей вины

Подозреваемый Виталий С. не признает свою вину в подрыве автомобиля бизнес-партнера Виктора в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Пострадавший подтвердил: знаком с подозреваемым более 15 лет, они вместе ведут коммерческую деятельность. Сейчас подозреваемый на допросе, с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом китайского внедорожника Tank 300 на Профсоюзной улице в Москве 15 октября. Пострадали владелец авто, его шестилетний сын и еще один мужчина. Момент подрыва самодельной мины на капоте авто опубликовал Telegram-канал 112.

Позже стало известно, что собственником машины является московский бизнесмен. Он учредитель и генеральный директор фирмы ООО «Шейкер групп», которая занимается ресторанами. Крупнейший проект компании — бар «Гадкий койот».

Столичное управление СК возбудило уголовное дело по статье о покушении.

По подозрению в покушении на ресторатора в Москве задержан его бизнес-партнер.

Ранее сообщалось, что в сеть попало видео взрыва на АЗС в Грозном.