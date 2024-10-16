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«АвтоВАЗ» начал предлагать дешевую версию Lada Vesta с АКП

«АвтоВАЗ» представил Lada Vesta с АКП и 1,6-литровым двигателем

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал предлагать Lada Vesta с двигателем 1,6 л и автоматической трансмиссией (АКП). Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

«Lada представляет новую, более доступную модификацию Vesta с автоматической трансмиссией. В гамме семейства появился новый силовой агрегат – двигатель 1,6 л (106 л.с.), работающий в паре с автоматической трансмиссией», — говорится в сообщении предприятия.

Отмечается, что автомобиль обладает хорошей экономичностью: расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 л на 100 км.

Связка мотора 1.6 л и АТ применяется на седанах Lada Vesta и автомобилях Lada Vesta SW, начиная уже с базовой версии Comfort. Доплата составляет 50 тыc. рублей.

До этого стало известно, что на автомобилях Lada Vesta с вариатором будет проведена проверка уровня трансмиссионного масла и наличие стружки.

До последнего времени вариатор на Lada Vesta предлагали только в связке с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с.

До этого автоэксперт Ракитин назвал установку китайского вариатора WLY CVT18 в Lada Vesta хорошим решением. По его словам, он надежный. Главное — это аккуратные разгоны, отсутствие перегревов и своевременная замена масла.

Новый вариатор похож на Jatco JF015E, который раньше устанавливали в машины Lada, когда маркой владела компания Renault.

Ранее сообщалось, что владельцы старых Lada Vesta начали дорабатывать свои автомобили.

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