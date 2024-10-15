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Погранпункт на границе России с Литвой приостановил работу

На границе Калининградской области с Литвой приостановили работу погранпункта

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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Движение через автомобильный пункт пропуска «Чернышевское» на границе Калининградской области с Литвой через погранпереход «Кибартай» приостанавливают на час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Росгранстрой».

«16 октября 2024 года с 11:00 до 12:00 по местному времени не будет осуществляться движение через автомобильный пункт пропуска Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в остальное время пункта пропуска будет работать в штатном режиме.

Подчеркивается, что решение о приостановлении движения через автомобильный пограничный переход Кибартай было принято литовской стороной.

9 октября стало известно, что Литва разместила вторые оборонительные укрепления под названием «зубы дракона» на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Кащюнас. По его словам, новые укрепления возвели на объездном мосту у города Панямуне. Населенный пункт находится на границе Литвы и России, здесь их разделяет река Неман.

Ранее Норвегия захотела отгородиться от России забором.

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