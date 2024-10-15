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Директор Ульяновского автозавода приехал на СВО, чтобы провести семинар по обслуживанию УАЗов

Директор Ульяновского автозавода приехал к Рогозину обсудить качество УАЗов

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Телеграм-канал Рогозин

Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин провел семинар для военнослужащих по обслуживанию и эксплуатации автомобилей УАЗ. Об этом сенатор Дмитрий Рогозин сообщил в своем Телеграм-канале.

«Помните эту мою публикацию по поводу проблем с УАЗиками на фронте? И мое приглашение директору предприятия приехать к нам? Так вот. Он-таки по моему приглашению приехал и даже выступил перед зампотехами ряда воинских соединений Запорожского фронта», - отметил Рогозин.

По словам сенатора, представители предприятия и офицеры обсудили вопросы усовершенствования конструкции и узлов автомобиля с учетом опыта войны, поделились своими последними наработками и получили, как говорится, «обратную связь».

По словам Рогозина, потом с Алексеем Спириным они обсудили форматы сотрудничества для внедрения в производство спецверсий автомобилей, отвечающих характеру современных боевых задач.

25 сентября сенатор Дмитрий Рогозин раскритиковал качество автомобилей марки УАЗ, которые поставляются на СВО. Он заявил о бракованных машинах, у которых отваливаются различные детали. Также он предложил директору и технологам завода приехать на СВО и разобраться с причинами брака автомобилей УАЗ.

Позже, по словам Рогозина, ему позвонили из Минпромторга и заявили, что на УАЗе введут жесткие меры режима приемки автомобилей.

Также стало известно, что в России на одном из маркетплейсов выставили на продажу электрическую «Буханку». Стоимость автомобиля — 2,9 млн рублей.

Электрическая УАЗ «Буханка» создана фирмой НПП «Элькафа» из Крыма. Автомобиль оснащен 104-сильным электродвигателем. Запас хода составляет 200 км. Время зарядки аккумуляторной батареи от сети 220 В — 12 часов, от 380 В — 4 часа.

Максимальная скорость машины составляет 85 км/ч. Имеется возможность подключения полного привода и переднего моста из салона.

Ранее стало известно, как подорожали в России запчасти Lada и УАЗ.

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