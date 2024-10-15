Стало известно, почему подорожали автомобили Forthing в России

Выпускаемый в России кроссовер Forthing T5 с 20 октября подорожает на 100 тыс. рублей и будет стоить от 2,05 млн рублей. Об этом сообщает дистрибьютор марки, компания Ixen Motors Rus.

«Причиной корректировки цены бюджетного Forthing T5 стало повышение утилизационного сбора на автомобили, вступившее в силу 1 октября 2024 года. После этой даты размер утилизационного сбора на новые автомобили с двигателем объемом от 1 до 2 л увеличился на 255,6 тыс. рублей», — заявили в компании.

С 1 октября ставки утильсбора выросли на 70-85%. Так, средний размер ставок на импортируемые легковушки в 2025 году составит 602 тыс. рублей c одного автомобиля, в 2026-м — 716 тыс. рублей, в 2027-м — 798 тыс. рублей.

Предполагается, что это станет причиной для снижения объемов импорта легковых автомобилей.

Турбомотор 4J15T автомобиля 1.5 выдает мощность 144 л.с. В оснащение Forthing T5 входят панорамная крыша, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности и бесключевой доступ. Сиденья с обивкой из искусственной кожи снабжены подогревом. Габариты автомобиля составляют 4545 х 1825 х 1750 мм при колесной базе 2720 мм.

Ранее сообщалось, что Tank поднял цены на свои автомобили в России.