Китайская компания Omoda отложила вывод на российский рынок нового кроссовера E5. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу бренда.

«В настоящее время мы не готовы обозначить точные сроки выхода данной модели в связи с анализом экономической целесообразности в изменившихся рыночных условиях», — сообщили «РГ» в пресс-службе Omoda.

Также в компании заявили, что планы по Omoda E5 будут озвучены не ранее весны 2025 года. До этого говорилось, что на российском рынке Omoda E5 появится летом 2024 года.

Представленный на Пекинском автосалоне кроссовер Omoda C5 предполагается продавать в России в двух комплектациях.

В компании Omoda сообщили изданию, что коммерческие наименования двух комплектаций машины пока не определены и пообещали «приятно удивить покупателей» ценой на электрический кроссовер.

Кроссовер Omoda E5 представляет собой электрическую версию уже представленного в России C5. От бензиновой версии электрический автомобиль отличается обновленной внешностью и интерьером. Omoda E5 располагает тяговой батареей емкостью 61 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 430 км, а зарядка с 30% до 80% емкости батареи на высоковольтной зарядной станции занимает 28 минут.

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