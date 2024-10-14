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В Архангельске мужчина захватил пассажирку автобуса в заложники и попал на видео

Появилось видео, как в Архангельске мужчина захватил женщину в заложники

В Архангельске неизвестный мужчина захватил в заложники пассажирку автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Около часа назад неизвестный во время движения автобуса №43 по маршруту схватил огнетушитель и начал крушить все подряд. Из автобуса повалил дым, пассажиры выбежали наружу, а неадекватный мужчина взял молотки для разбития стекол при эвакуации — он захватил одну из пассажирок и стал угрожать окружающим», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавшая начала кричать, после чего ее заметили другие пассажиры. Им удалось спасти женщину — они залили его лицо перцовым баллончиком и избили. Преступника отвезли в отделение полиции.

До этого глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в Бодруме задержали гражданина РФ, совершившего подрыв машины в Москве.

Евгений Серебряков улетел из столицы в Турцию рейсом авиакомпании Pegasus. В Бодруме самолет приземлился в 9:28 по местному времени (совпадает с московским). Спустя час российское подразделение Интерпола сообщило оперативную информацию коллегам в Турции.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

Ранее автомобиль пробил стену паркинга на уровне второго этажа в Москве.

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