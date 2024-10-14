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Россиянам назвали пять признаков неисправного рулевого управления автомобиля

«Авилон» назвал пять признаков неисправного рулевого управления автомобиля

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Неисправности рулевого управления серьезно влияют на безопасность автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский. При этом есть признаки, которые помогают понять о выходе из строя тех или иных агрегатов.

«Среди признаков неисправности — просадка автомобиля с левой или правой стороны, когда машину ведет в сторону при движении по прямой. Это может быть вызвано неправильной регулировкой углов установки колес или проблемами с рулевым механизмом», — отметил Боярский.

Кроме того, на неисправности в системе указывают постукивания в рулевом колесе. Если они появляются при поворотах, то это говорит об износе рулевых наконечников. Следы жидкости под автомобилем — тоже один из признаков поломки в системе рулевого управления, сказал эксперт.

Если для поворота необходимо прилагать значительные усилия, то есть вероятность, что вышел из строя электро- или гидроусилитель. Шумы, такие как гудение или скрип при поворотах руля сигнализируют о неисправностях в рулевом управлении.

Проблемы с рулем увеличивают вероятность аварий — водителю сложнее контролировать машину в критических ситуациях. Если вовремя не устранить неисправность, это приведет к серьезным поломкам и увеличению затрат на ремонт, предупредил специалист.

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