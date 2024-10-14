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Российских автодилеров предупредили о росте «покупательского экстремизма»

Автоэксперт Киселев предупредил о росте «покупательского экстремизма» на авторынке

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Depositphotos

Российских автодилеров предупредили о риске столкнуться с «покупательским экстремизмом». Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на управляющего партнера компании «К.Л. Лигал Солюшнз» Антона Киселева.

По его словам, рост «покупательского экстремизма» — один из основных трендов на российском авторынке. Киселев пояснил, что речь идет об «особо коварных» россиянах, которые намеренно покупают автомобили с недостатками, а затем пытаются через суд получить компенсацию с автодилера. Так, истец может потребовать 1% от стоимости автомобиля за каждый день неисполнения его условий. В результате россиянин, который приобрел машину за 5-7 млн рублей, будет получать ежедневную компенсацию в размере 50-70 тыс. рублей.

Кроме того, суд вправе взыскать штраф в пользу потребителя в размере 50%.

До этого эксперты «Авито Авто» рассказали о новых трендах авторынка. Россияне стали больше интересоваться новыми машинами в этом году, при этом покупатели все чаще обращают внимание на китайские бренды. Об этом на организованной «Авито Авто» конференции для представителей компаний, занимающихся ввозом автомобилей, рассказал аналитик платформы Артем Соколов.

Специалист «Авито Авто» отметил, что есть несколько трендов, которые на сегодняшний день определяют развитие сегмента новых авто в России и влияют на бизнес дистрибьюторов.

Ранее в России завершилась процедура обсуждения изменений в ПДД.

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