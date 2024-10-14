Россиянам рассказали о минусах минивэна Suzuki Ertiga

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о достоинствах и недостатках минивэнов Suzuki Ertiga.

«Семиместный минивэн предлагают в Москве по цене 2,83 млн рублей. С возможными скидками за трейд-ин и прочее — от 2,36 млн. При таких ценах это чуть ли не самая доступная семиместная иномарка — и уже потому заслуживает внимания» — сказал эксперт.

По его словам, к нам в страну могут попадать автомобили с двигателем K15B 1.5 (103 или 105 л.с.). Из минусов — у машины архаичный четырехступенчатый автомат Aisin.

С 2022 года в продаже появилась рестайлинговая версия минивэна второго поколения. Однако оснащение по современным меркам простое.

Из достоинств эксперт выделил просторный салон.

До этого в продаже у российских дилеров появилась самая доступная версия кроссовера Solaris HC — согласно опубликованному прайс-листу, автомобиль в комплектации Prime с автоматической трансмиссией предлагается по цене 2,51 млн рублей.

До этого в модельной линейке самой дешевой была комплектация Classic с 6-ступенчатой механической трансмиссией, которая дороже на 102 тыс. рублей. В оснащение Solaris HC в новой базовой комплектации входят галогеновые фары, приборная панель с монохромным дисплеем, ABS и система стабилизации, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, кондиционер. Подогревы сидений и руля не предусмотрены.

Такой кроссовер снабжен мотором 1.6 мощностью 123 л.с., 6-ступенчатой АКП и передним приводом.

Ранее россиянам перечислили важные недостатки кроссовера Mazda CX-3.