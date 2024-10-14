Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о минусах минивэна Suzuki Ertiga

Автоэксперт Зиновьев рассказал о двух минусах минивэна Suzuki Ertiga

close
Suzuki

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о достоинствах и недостатках минивэнов Suzuki Ertiga.

«Семиместный минивэн предлагают в Москве по цене 2,83 млн рублей. С возможными скидками за трейд-ин и прочее — от 2,36 млн. При таких ценах это чуть ли не самая доступная семиместная иномарка — и уже потому заслуживает внимания» — сказал эксперт.

По его словам, к нам в страну могут попадать автомобили с двигателем K15B 1.5 (103 или 105 л.с.). Из минусов — у машины архаичный четырехступенчатый автомат Aisin.

С 2022 года в продаже появилась рестайлинговая версия минивэна второго поколения. Однако оснащение по современным меркам простое.

Из достоинств эксперт выделил просторный салон.

До этого в продаже у российских дилеров появилась самая доступная версия кроссовера Solaris HC — согласно опубликованному прайс-листу, автомобиль в комплектации Prime с автоматической трансмиссией предлагается по цене 2,51 млн рублей.

До этого в модельной линейке самой дешевой была комплектация Classic с 6-ступенчатой механической трансмиссией, которая дороже на 102 тыс. рублей. В оснащение Solaris HC в новой базовой комплектации входят галогеновые фары, приборная панель с монохромным дисплеем, ABS и система стабилизации, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, кондиционер. Подогревы сидений и руля не предусмотрены.

Такой кроссовер снабжен мотором 1.6 мощностью 123 л.с., 6-ступенчатой АКП и передним приводом.

Ранее россиянам перечислили важные недостатки кроссовера Mazda CX-3.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами