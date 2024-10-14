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АвтоВАЗ изменил список комплектаций для Lada Vesta Cross

АвтоВАЗ лишил топовые Lada Vesta Cross механической коробки передач

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Lada

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» убрал из свежего прайс-листа топовые Vesta Cross версий с «механикой». Об этом сообщает портал «Лада.онлайн».

«Из прайсов модели Lada Vesta седан Cross и Lada Vesta SW Cross исключили версию исполнения Techno'24 с силовым агрегатом 1.6 л (106 л.с.) и 5МТ. Теперь комплектация Techno'24 у Кросс версий представлена только с одном силовым агрегатом: двигателем ВАЗ 1.8 л EVO мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» тестирует битопливный седан Lada Vesta. Автомобиль сможет ездить на природном газе.

Автомобиль будет оснащаться 16-клапанным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. От обычной версии Lada Vesta его будет отличать установленный в багажнике метановый баллон и шильдики на крышке багажника.

Дорестайлинговая битопливная Lada Vesta CNG могла проехать без дозаправки более 1000 км, а расходы на топливо относительно бензиновой версии сокращались более чем втрое. Характеристики обновленного седана не объявлены. Новую версию должны представить в 2024 году.

Ранее сообщалось, что владельцы Lada Vesta научились ставить на свои авто цифровую приборную панель.

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