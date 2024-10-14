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Пять застрявших в реке КамАЗов попали на камеру

Пять КамАЗов застряли в реке на две недели и попали на фото

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Телеграм канал «Baza»

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пять КамАЗов на две недели застряли в реке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В конце сентября баржа шла по реке Широкой: везла пять грузовиков с продуктами из поселка Тазовский в поселок Антипаюта. Судно село на мель. Несколько дней команда надеялась, что вода поднимется, но ситуация стала только хуже — баржа надломилась и моряков эвакуировали», — говорится в публикации.

В октябре на спасение баржи отправили два катера, однако те тоже сели на мель.

До этого в Санкт-Петербурге в результате сильных ливней стало затапливать автобусы с пассажирами внутри.

«Внутри автобусов разбушевались океаны из грязной воды. Осадки затекают прямо с улицы, поэтому пассажирам приходится поджимать ноги, чтобы не поймать волну», — указывал Telegram-канал «Mash на Мойке».

В частности, суперливень затопил автобус на Парашютной улице — произошедшее сняла на камеру пассажирка.

Ранее появилось видео, как подземные воды затопили район в Новой Москве.

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