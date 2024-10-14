Назван седан, который сильно подешевел в России в октябре

В России в октябре седан Evolute i-Pro подешевел на 140 тыс. рублей. Об этом сообщают аналитики сайта «Цена Авто».

«В то время, когда многие иностранные производители повышают цены на свои автомобили, отечественный бренд Evolute, наоборот, снижает их», — заявили эксперты.

Прежде автомобиль Evolute i-Pro стоил 2,99 млн рублей без учета акций и спецпредложений. В октябре модель подешевела на 4,7% — теперь ее можно купить за 2,85 млн рублей.

До этого сообщалось, что в России наладят выпуск кроссоверов Evolute i-Joy с отечественным электродвигателем и трансмиссией.

«В 2025 году на автомобиль i-Joy планируется установка электродвигателя и трансмиссий отечественного производства. Также будут локализованы некоторые пластиковые детали и резинотехнические изделия на автомобили Evolute», — говорится в сообщении «Автостат».

Российская компания «Моторинвест» запустила серийное производство и продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy в 2022 году.

Ранее стало известно, во сколько обойдется содержание автомобилей Evolute.