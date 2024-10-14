Lada Granta начнут красить в новый цвет

Автомобили семейства Lada Granta будут окрашивать в новый цвет. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

«В конце октября — начале ноября для автомобилей Granta запланирована еще одна добавка в цветовую палитру красок, появится эмаль красного цвета, сейчас же окрашена пробная партия в 50 автомобилей ярко синего цвета «Капитан». Далее будет по нарастающей идти процесс внедрения новых эмалей в окраску товарных автомобилей Lada», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что по итогам сентября в России продано 41,4 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 14,5% выше, чем в сентябре прошлого года (и на 8,6% выше, чем в августе текущего года). Всего за 9 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 335 тыс. пассажирских и коммерческих автомобилей бренда (+38,1% к аналогичному периоду прошлого года).

В сентябре было продано 17,8 тыс. автомобилей Lada Granta, 12 тыс. Lada Vesta, 2,5 тыс. автомобилей Lada Largus. Кроме того, по 4,3 тыс. было продано внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel.

Ранее сообщалось, что среди моделей «АвтоВАЗа» россияне зачастую оставляют в залог Lada Priora.