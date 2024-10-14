Россиян призвали поторопиться с переходом на зимние шины

Россиянам пора задуматься о замене резины на колесах автомобилей на зимнюю. Если весной водители опоздают с этим на пару недель, то осенью критично важно сделать все вовремя, а лучше – заранее, считает автоэксперт главред журнала «За рулем» Максим Кадаков. Скоро в автосервисах будут огромные очереди, предупредил он в беседе с 360.ru.

«Осенняя замена шин более критичная, чем весенняя. <…> Если осенью автомобиль будет передвигаться по скользкой дороге на летней резине, то хорошего здесь, конечно, мало», — подчеркнул Кадаков.

Важно не откладывать замену резины на последний момент. Это,в том числе сохранит автовладельцу нервы, так как можно сделать все спокойно, без очередей в автосервисах, успеть привыкнуть к новым условиям до холодов.

Говоря о выборе резины, автоэксперт заявил, что нужно ориентироваться на ее стоимость — чем она выше, тем лучше товар. Все шины делятся на премиальные (группа А), средней ценовой категории (В) и бюджетные. Так, если автомобиль мощный и способен разгоняться, то лучше выбирать премиальную резину, а если машина скромная, а финансы ограничены, то можно купить и бюджетную. Однако важно не стараться слишком сэкономить, убежден Кадаков.

«Шина за пять тысяч рублей не сможет так же хорошо держать машину, иметь хорошую сцепку на льду и такую же проходимость, как шина за 15 тысяч», — подчеркнул он, добавив, что встречаются и редкие исключения из этого правила.

Напомним, специалисты выяснили, что в этом году россиянам в среднем придется отдать 4 тыс. рублей за «переобувку» автомобиля. В сезон цены подскочат до 7 тыс. рублей в среднем.

Ранее были названы пять рисков для авто при поздней замене резины.