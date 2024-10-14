Названы «вечные» внедорожники на российском рынке

Toyota Sequoia входит в список самых надежных подержанных автомобилей на российском рынке. Об этом «Российской газете» заявил эксперт из компании Expocar Александр Ковалев.

«Одним из лидеров по надежности является Toyota Sequoia, разработанная для американского рынка. Особенно хорошо зарекомендовало себя второе поколение этой модели, в то время как третья генерация пока слишком нова для объективных оценок», — сказал специалист.

Кроме того, эксперт отметил Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado 150. Эти внедорожники известны своей простой и надежной конструкцией, выносливой подвеской и неприхотливыми силовыми агрегатами. Однако важно осмотреть состояние рамы при покупке подержанных автомобилей, так как она подвержена коррозии.

Также, по словам Ковалева, можно выделить Mitsubishi Pajero. Он надежен и прост. Тем не менее есть проблемы с коррозией рамы и кузова.

Особого внимания заслуживает Haval H9 первого поколения. У таких машин высокая стойкость к коррозии и долговечная подвеска. Основные проблемы связаны с электрикой.

До этого автоэксперт Зиновьев назвал пять важных недостатков кроссовера Mazda CX-3.

«Из мелких болячек: быстро ломается газовый упор двери багажника, связано это с внутренней коррозией. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой - сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы», — написал Зиновьев.

Также у автомобиля до 2017 года наблюдались проблемы с герметичностью шлангов тормозной системы, слабым местом также считается обгонная муфта в трансмиссии. Автомобили Mazda CX-3 в России официально не продавались, но их выбор есть на вторичном рынке. Приобрести такой кроссовер можно по цене от 1,63 млн рублей.

Ранее россиянам перечислили риски при частном ввозе автомобилей из Китая.