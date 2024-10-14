Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт оценил, стоит ли покупать китайские зимние шины

Автоэксперт Ломанов: россиянам не стоит покупать китайские зимние шины

close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Россиянам не стоит покупать зимние шины от китайских брендов. Такой совет в беседе с kp.ru дал автоэксперт Андрей Ломанов.

По его словам, китайские летние шины хорошо себя зарекомендовали. Однако зимние он рекомендует приобретать только в том случае, если хочется сэкономить.

«В Китае все пытаются просчитать на компьютере, но не уделяют должного внимания полевым испытаниям. Да и нет у них нормальных полигонов, где можно обкатать зимние покрышки. В Европе и России десятилетиями накапливали опыт, который позволяет создавать и производить действительно надежные зимние шины, отлично работающие и в снег, и в слякоть, и на льду. У китайцев этого опыта нет», — сказал Ломанов.

Telegram-канал «Shot проверка» до этого сообщал, что россиянам в среднем придется отдать 4 тыс. рублей за «переобувку» автомобиля. Стоимость складывается из радиуса колеса и, конечно же, времени, когда вы решили сменить резину. В сезон цены взлетят до 7 тыс. рублей. Отмечалось, что заморозки в скором времени ожидаются в Центральной части России.

Ранее россиянам рассказали, почему на авто надо менять сразу все шины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами