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В Китае начались продажи самого доступного кроссовера автобренда Voyah

В Китае стартовали продажи нового бюджетного кроссовера Voyah Courage

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www.autohome.com.cn

В Китае начались продажи нового кроссовера Voyah Courage. Об этом сообщает carnewschina.com. Это самая компактная и доступная модель в линейке марки.

Автомобиль построен на новой платформе, предназначенной только для электромобилей. Он будет продаваться не только в Китае, но и по всему миру. Длина кроссовера — 4725 мм, колесная база — 2900 мм. В отделке салона автомобиля широко применяется кожа, двери — безрамочные, а под центральным подлокотником предусмотрен вместительный вещевой отсек.

Перед водителем — небольшой вспомогательный дисплей и проектор, транслирующий показания приборов на стекло. Предусмотрен также массивный экран медиасистемы. В основе электропривода — 800-вольтовая бортовая система. Кроссовер получил версии с приводом на два или четыре колеса, а также два варианта тяговых батарей. Мощность силовой установки — от 217 до 292 л.с.

В Китае Voyah Courage будет предлагаться по цене от 180 тыс. юаней (2,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

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