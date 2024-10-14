Российские дилеры начали предлагать новый кроссовер Geely

Новый кроссовер Geely Cityray начал поступать российским дилерам. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Модель может занять 15% от общего объема продаж бренда Geely в стране уже в следующем году.

Длина кроссовера составляет 4510 мм при колесной базе 2701 мм, а ширина — 1865 мм. Высота автомобиля 1650 мм, а объем багажного отделения Geely Cityray составляет 571 л.

На российском рынке будет представлена переднеприводная версия кроссовера с 1,5-литровым бензиновым двигателем внутреннего сгорания мощностью 147 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Конкурентами Cityray станут уже популярные в России кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max и Changan CS55 Plus.

Кроссовер Geely Cityray будет стоить в России от 2,7 млн рублей в базовой версии Comfort. В комплектацию входят фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, штатная противоугонная сигнализация и иммобилайзер, а также электронная система курсовой устойчивости (ESC).

Комплектация Flagship Sport за 3,1 млн рублей включает пакет отделки экстерьера Sport, в который входят двухцветная окраска кузова с элементами экстерьера черного цвета, увеличенный спортивный спойлер особого дизайна, 19-дюймовые черные легкосплавные диски.

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