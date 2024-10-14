В Подмосковье пьяный водитель в форме МВД устроил массовое ДТП

В подмосковном Видном пьяный водитель в полицейской форме устроил массовую аварию. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Авария произошла поздно вечером на улице Тинькова. По словам очевидцев, автомобиль виновника совершал странные маневры на дороге, а затем и вовсе выехал на встречку. Всего в ДТП пострадали три автомобиля», — говорится в публикации.

Отмечается, что после ДТП водитель потерял сознание и не смог самостоятельно выйти из авто. По словам очевидцев, от мужчины пахло алкоголем. Вместе с водителем в авто были девушка и ребенок.

9 октября в Сочи произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные машину и экскурсионный автобус без пассажиров. После этого в автомобили, участвующие в ДТП, врезались еще две иномарки, задев при этом пешехода.

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