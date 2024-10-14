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Автобус провалился в яму на юге Москвы

В Москве два человека пострадали при наезде автобуса на канализационную решетку

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Depositphotos

На юге Москвы при наезде автобуса на незакрепленную крышку канализационной решетки пострадали люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Авария с участием автобуса маршрута с941 произошла накануне около 17:15 на Дорожной улице, в районе дома 20к1.

«В результате происшествия пострадали два пассажира, они были госпитализированы в городские больницы», — рассказали в пресс-службе.

Инспекторы ГИБДД устанавливают причины произошедшего, данные о неисправной решетке направили в столичные коммунальные службы.

В минувшую пятницу, 12 октября, в Краснодаре дверь маршрутного такси оторвалась во время движения. По данным Telegram-канала «Краснодар Телетайп», инцидент произошел в маршрутном такси №48. На опубликованных кадрах видно, что тяжелая задняя дверь автобуса провалилась в салон и уперлась в поручень. Это уберегло от травм стоявшую рядом женщину, однако упавшая дверь перекрыла выход с заднего сиденья.

Ранее в Ленинградской области в автомобиле взорвались баллоны с газом.

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