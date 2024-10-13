На видео попал момент прыжка китайца с горящего скутера на оживленной трассе

В Китае мужчине удалось спрыгнуть с горящего скутера. Кадры произошедшего опубликовали в сети.

На видео показано, что мужчина соскочил со своего транспорта прямо во время движения по трассе. Скутер при этом был полностью охвачен огнем. Свидетелями произошедшего стало большое количество людей. По данным СМИ, водитель получил незначительные ожоги, а скутер полностью сгорел.

До этого в Лазаревском районе Сочи полицейские задержали местного жителя по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества.

С заявлением в правоохранительные органы обратился местный житель, мужчина сообщил, что во дворе на парковке сгорел его автомобиль «ВАЗ-2106». Полицейские установили, что причиной пожара стал поджог, и установили личность злоумышленника.

Им оказался 62-летний пенсионер. В ходе допроса он признался, что накануне поссорился с соседом и, решив отомстить, сжег его машину. Сумма ущерба составила около 200 тыс. рублей. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее появилось видео, как подросток поджег полицейский автомобиль в Набережных Челнах.