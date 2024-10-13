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В Москве глава компании «Артпланнер» угрожал таксисту пистолетом и связями

В Москве глава компании «Артпланнер» едва не выстрелил в таксиста

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Shutterstock

В центре Москвы мужчина за рулем BMW пригрозил таксисту, который отказался уступить ему дорогу, пистолетом и связями. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Из машины вышел парень в серой куртке и стал ругаться с таксистом, тут же открыл багажник, вытащил пистолет, зарядил его и поставил в упор на таксиста, угрожая», — рассказала очевидица Елизавета.

Инцидент произошел на Большой Никитской улице возле Московской консерватории. Помимо прочего, водитель BMW заявил, что он работает в силовых структурах и имеет связи. Впоследствии выяснилось, что мужчиной с пистолетом был руководитель компании «Артпланнер» Артур Ягубянц.

До этого в Подмосковье в пару несколько раз выстрелил сосед, когда те гуляли с собакой.

Инцидент произошел в Мытищах, на 1-й Садовой улице. Россиянка вместе с мужем выгуливала собаку. В какой-то момент на дороге появился мужчина и открыл стрельбу по паре.

Несмотря на ранения ног, женщине удалось уйти, она попросила помощи у проезжающего мимо таксиста, он передал ее врачам. Супруга пострадавшей спасти не удалось. Позже выяснилось, что в семью стрелял их сосед, его тело нашли недалеко от места преступления. По предварительной информации, причиной стал конфликт из-за парковки.

Ранее сахалинец открыл стрельбу на мусорном полигоне по знакомому и случайной свидетельнице.

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