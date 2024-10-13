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В России запустили продажи уникальной «Волги» для КГБ

В России начались продажи уникальной «Волги» для КГБ за 5,5 млн рублей

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Avito.ru

В Екатеринбурге в продажу поступила уникальная «Волга» для КГБ с мотором V8 и «автоматом». Об этом сообщает Motor.ru.

Речь идет о модели ГАЗ-24-24, которую собирали в Советском Союзе для заданий особой важности. По словам продавца, это подтверждено документально. Седан пережил полную реставрацию, однако все детали аутентичные. Двигатель на 5,5 л выдает 195 л.с.

До этого водитель из Северной Осетии решил сделать тюнинг для своего автомобиля «Волга» и установил на него крышку от мусорного бака. Конструкция выглядит как антикрыло.

«Этот необъяснимый тюнинг заметили коммунальщики из Владикавказа, когда убирали улицу. Пустились на поиски обезглавленного контейнера — жертва обнаружилась неподалеку на Тельмана», — отмечает Mash Gor.

Судя по видео на канале, владелец «Волги» установил крышку на рейлинги и привязал веревкой.

Ранее угонщики утопили в Волге машину участника СВО с макетом «Катюши».

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