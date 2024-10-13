Полиция пожаловалась на автомобили Tesla

В Калифорнии полицейские пожаловались на автомобили Tesla. Об этом сообщает The Drive. По их словам, машины Илона Маска не подходят для несения службы.

В частности, полицейские пожаловались на то, что офицерам неудобно садиться и выходить из машины, а на заднем сиденье может расположиться только один задержанный. Это значит, что для поимки преступников придется использовать сразу несколько авто. Также полицейские оказались не удовлетворены запасом хода машины. Они пояснили, что ждать зарядки авто с подозреваемым внутри может быть опасно.

С 2035 года в Калифорнии запретят продажи новых авто на бензине и дизеле. В августе для местных полицейских закупили несколько седанов Tesla Model 3. На них потратили порядка $150 тыс. Полицейские доработки обошлись еще в $35 тыс.

В заключении полицейские добавили, что для службы лучше подходит Ford F-150.

До этого Маск опубликовал в социальной сети X видеоролик, демонстрирующий процесс сборки серверных стоек на своем новом объекте — суперкластере Cortex, расположенном рядом с заводом Giga Texas компании Tesla. Этот суперкомпьютер будет оснащен 70 000 ИИ-серверов, потребляющих в общей сложности 130 МВт, с планами расширения до 500 МВт к 2026 году.

Система создается для решения задач ИИ в реальном мире, включая обучение системы автопилота Tesla Full Self Driving (FSD) для потребительских автомобилей и Cybertaxi, а также обучение ИИ для робота Optimus.

Ранее Маск представил беспилотное роботакси.