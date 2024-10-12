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Московский Дептранс напомнил о перекрытиях улиц в воскресенье

Дептранс: в Москве в воскресенье перекроют ряд улиц из-за марафона

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В воскресенье, 13 октября из-за проведения Московского марафона будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Напоминаем, что завтра с 07:00 будет временно ограничено движение на ряде улиц и набережных в центре города в связи с проведением «Московского марафона» (42 км). Движение будет закрыто с 07:00 до 16:30», — отмечается в сообщении.

Перекрытия движения будут введены на улицах Лужники, Хамовническом, Коровьем и Крымском валах, Смоленской улице, Большой Ордынке, Яузской, Тверской и Моховой улице, а также на Охотном ряду и улице Балчуг. Также будет закрыто движение транспорта на Бульварном кольце и нескольких набережных. Перекрытия коснутся и нескольких переулков в центре города и мостов — в частности, Крымского, Большого и Малого Устьинских. Полный перечень улиц, по которым пройдет марафон, приведен в Telegram-канале Дептранса.

Ранее в Алтайском крае ограничили движение автобуса на нескольких трассах из-за непогоды.

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