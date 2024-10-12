Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, как кронштадтец разгромил пикап из-за расставания с бывшей возлюбленной

В Кронштадте мужчина разгромил битой пикап бывшей возлюбленной и попал на видео

В Кронштадте полицейские задержали мужчину, который из мести разгромил пикап бывшей возлюбленной. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Установлено, что в период с 5 по 9 октября некий мужчина на автостоянке у дома 38 по Кронштадтскому шоссе из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из травматического пистолета в лобовое стекло иномарки и несколько раз ударил по автомобилю битой», — отмечается в сообщении полиции.

Подозреваемого, 48-летнего безработного мужчину, полицейские задержали 9 октября, Выяснилось, что он повредил автомобиль из мести бывшей возлюбленной после расставания с ней. Машина принадлежит ее родственнику. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

На опубликованных полицией кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина несколько раз ударил по капоту и фаре припаркованного пикапа Mitsubishi L200. На лобовом стекле машины остались следы от пуль.

Ранее в Новосибирске женщина разбила палкой стекла на машине бывшего возлюбленного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами