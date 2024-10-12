Появилось видео, как кронштадтец разгромил пикап из-за расставания с бывшей возлюбленной

В Кронштадте полицейские задержали мужчину, который из мести разгромил пикап бывшей возлюбленной. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Установлено, что в период с 5 по 9 октября некий мужчина на автостоянке у дома 38 по Кронштадтскому шоссе из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из травматического пистолета в лобовое стекло иномарки и несколько раз ударил по автомобилю битой», — отмечается в сообщении полиции.

Подозреваемого, 48-летнего безработного мужчину, полицейские задержали 9 октября, Выяснилось, что он повредил автомобиль из мести бывшей возлюбленной после расставания с ней. Машина принадлежит ее родственнику. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

На опубликованных полицией кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина несколько раз ударил по капоту и фаре припаркованного пикапа Mitsubishi L200. На лобовом стекле машины остались следы от пуль.

Ранее в Новосибирске женщина разбила палкой стекла на машине бывшего возлюбленного.