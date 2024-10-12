Россияне перечислили главные причины покупки китайских автомобилей

Главной причиной покупки китайского автомобиля россияне видят не отсутствие альтернатив на рынке, а богатый набор опций и привлекательный дизайн машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты проведенного опроса.

Считается, что россияне покупают «китайцев» из-за отсутствия альтернативы на рынке, но, как оказалось, эта причина не самая главная. По итогам опроса она заняла только третье место, набрав 50,6% голосов (можно было выбрать несколько вариантов ответа)», — отметили в «Автостате».

На первом месте с результатом 65,3% оказалось хорошее оснащение и множество опций. На втором, с результатом 54,5% — привлекательный дизайн. Также более 48% респондентов в качестве причины покупки отметили оптимальное соотношение цены и качества, 47,7% опрошенных признали, что китайские машины лучше отечественных, а 44,3% — что они дешевле конкурентов.

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