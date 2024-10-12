Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне перечислили главные причины покупки китайских автомобилей

«Автостат»: россияне покупают китайские машины из-за опций и дизайна

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Главной причиной покупки китайского автомобиля россияне видят не отсутствие альтернатив на рынке, а богатый набор опций и привлекательный дизайн машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты проведенного опроса.

Считается, что россияне покупают «китайцев» из-за отсутствия альтернативы на рынке, но, как оказалось, эта причина не самая главная. По итогам опроса она заняла только третье место, набрав 50,6% голосов (можно было выбрать несколько вариантов ответа)», — отметили в «Автостате».

На первом месте с результатом 65,3% оказалось хорошее оснащение и множество опций. На втором, с результатом 54,5% — привлекательный дизайн. Также более 48% респондентов в качестве причины покупки отметили оптимальное соотношение цены и качества, 47,7% опрошенных признали, что китайские машины лучше отечественных, а 44,3% — что они дешевле конкурентов.

Ранее были названы главные недостатки кроссовера Mazda CX-3.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами