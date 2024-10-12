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Автомобиль от технологического гиганта Xiaomi превратили в гоночный болид

Первый автомобиль технологического гиганта Xiaomi превратили в гоночный болид

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Xiaomi

Спортивную версию электромобиля Xiaomi XU7, выпуск которого начал китайский технологический гигант Xiaomi, сфотографировали на автодроме в Нью-Йорке. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль Xiaomi XU7 Ultra на протяжении двух дней принимал там участие в гонках для достижения лучшего времени прохождения круга, однако необходимого результата достичь не удалось из-за плохой погоды. Фото машины опубликовал в соцсетях основатель Xiaomi Лэй Цзюнь.

«Как жаль на этот раз! Первая экспедиция Xiaomi Motors в Нью-Йорк, хоть и прошла неудачно, но наше путешествие официально началось!», — сообщил он.

Машина в исполнении Ultra отличается трехмоторной силовой установкой мощностью 1548 л.с., полным приводом и и спортивным обвесом. Кузов машины изготовлен из углепластика. За 15 секунд автомобиль способен набрать скорость в 300 км/ч.

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