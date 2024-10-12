ГАИ в Иркутске разрешила разворот автомобилистам после видео с массовыми нарушениями

В Иркутске Госавтоинспекция разрешила для легковых машин разворот на перекрестке после публикации видео с вереницей нарушителей. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Сотрудники Госавтоинспекции благодарят пользователей сети интернет за опубликованные сведения, указывающие на проблему со знаком «разворот запрещен» на улице Трактовая в Иркутске», — отмечается в сообщении.

Полицейские проанализировали дорожную ситуацию на перекрестке и предложили муниципалитету дополнить знак табличкой, запрещающей там разворот только грузовикам массой свыше 3,5 тонн, в том числе с прицепом. До этого действие запрещающего знака распространялось на все виды транспорта.

Видео, где в зоне действия знака «Разворот запрещен» друг за другом разворачиваются автомобили, опубликовал Telegram-канал Babr Mash. Также оно широко распространилось в соцсетях. На кадрах видно, что за 8 секунд в неположенном месте развернулись не менее семи автомобилей.

Ранее в Подмосковье столкнулись два грузовика, один из них опрокинулся.