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В Алтайском крае из-за непогоды ограничили движение автобусов на пяти трассах

Минтранс Алтайского края: на пяти трассах временно ограничили движение автобусов

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Движение автобусов ограничили на пяти региональных трассах в Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства транспорта.

В заявлении подчеркивается, что соответствующее решение было принято в связи с образованием снежного покрова и гололеда на дорогах в Алтайском крае.

«Ограничено автобусное сообщение на трассах: К-15 «Белоярск — Заринск» на всем протяжении, К-14 «Мартыново — Тогул — Залесово» от города Заринск до села Залесово; К-04 «Алтай — Кузбасс» от рабочего поселка Тальменка до села Залесово», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что также автобусам временно запретили выезжать на трассы К-02 «Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области» и К-08 «Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан».

По информации министерства, в настоящее время на дорогах работают сотрудники профильных служб. Им поручили очистить трассы от снега и обработать их специальными веществами от гололеда.

Госавтоинспекция Алтайского края в своем Telegram-канале призвала местных жителей воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов на личных автомобилях до улучшения погодных условий. Если выезд необходим, гражданам следует быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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