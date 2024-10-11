Число пострадавших в ДТП с автобусом под Астраханью снова возросло

Число пострадавших при столкновении бетономешалки и автобуса на трассе Волгоград — Астрахань возросло до 17. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

К устранению последствий ДТП были привлечены 16 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

До этого сообщалось о 14 пострадавших.

По данным астраханской полиции, ДТП произошло 11 октября в 16.40 по московскому времени. Водитель грузовика МАЗ выехал на встречку и инициировал столкновение с автобусом ЛИАЗ.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

9 октября в Сочи произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные «Gelly» и экскурсионный автобус без пассажиров. После этого в автомобили, участвующие в ДТП, врезались еще две иномарки, задев при этом пешехода.

Ранее в Солнечногорске водитель избил пенсионера после ДТП и попал на видео.