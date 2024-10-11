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Драка в подмосковном автобусе из-за неоплаты проезда попала на видео

Появилось видео, как женщину выбросили из автобуса за неоплату проезда

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360.ru

В Подмосковье произошла потасовка в автобусе после того, как уличенные в безбилетном проезде мужчина и женщина отказались выходить. Об этом сообщает Telegram-канал «Зеленоград» и публикует видеозапись инцидента.

Потасовка произошла в поселке Голубое недалеко от Зеленограда. На кадрах видно, что женщина-водитель требует от пассажиров приложить к терминалам карты для оплаты проезда. Один из мужчин отвечает, что карты у него нет, и пытается дать водителю наличные деньги. Та возражает, что оплату наличными не принимает уже два года и требует от пассажиров покинуть салон.

Выходя, один из стоящих на площадке мужчин грубо схватил за локоть женщину, чтобы вывести ее из салона. Другой в ответ начал бить его по лицу. В конечном итоге оба мужчина и женщина покинули салон.

Ранее в Подмосковье мужчина врезался в машину пенсионера и избил его.

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