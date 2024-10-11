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Страшная авария трех фур под Омском попала на видео

Под Омском три фуры столкнулись одновременно и попали на видео

В Омской области произошло ДТП с участием трех грузовиков, после столкновения одна из машин загорелась. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Авария произошла утром в пятницу, на трассе в Крутинском районе.

«Предварительно установлено, что 36-летний водитель большегруза «Сани» в районе 395 километра автодороги Тюмень-Омск выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Донгфенг» под управлением мужчины 1962 г.р.», — отмечается в сообщении полиции.

На опубликованном полицией видео видно, что большегрузную фуру развернуло поперек дороги и в этот момент в нее врезался другой грузовик. От удара у тягача фуры оторвало кабину, возникло пламя. После этого в нее врезался третий грузовик. Груз из разбитых машин рассыпался по дороге.

Ранее в Москве произошло ДТП в Северо-Западном тоннеле.

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