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В России резко выросли цены на автозапчасти

В России с начала года автозапчасти подорожали максимум на 78%

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Наталья Горшкова/РИА Новости

В России с начала года рост цен на автомобильные запчасти составил до 78%, сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных страховщиков.

При этом почти в два раза выросла стоимость деталей для автомобилей немецких марок Volkswagen, Audi и Skoda. В «Ренессанс Страховании» зафиксировали, что стоимость деталей для Skoda увеличилась на 78%, на корейские машины запчасти подорожали на 24%, на китайские на 15,5%, на японские — на 6,2%.

По данным «Росгосстраха», за два года, с начала 2022-го по сентябрь 2024-го, запчасти на Volkswagen выросли в цене на 114,5%, на Audi — на 102%, на BMW — на 86,5%, на Mercedes-Benz — на 84%.

Наименьший рост цены c 2022 года показали корейские Kia и Hyundai (37% и 42% соответственно), детали для отечественных Lada подорожали за этот период на 38,5%.

Ранее стало известно о подорожании в России услуг шиномонтажа.

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