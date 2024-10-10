В Москве из-за массового ДТП движение в Северо-Западном тоннеле затруднено

Три машины столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве, что спровоцировало затор. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«В Северо-Западном тоннеле столкнулись три автомобиля», — уточнили в ведомстве.

В департаменте транспорта рассказали, что на месте работают оперативные службы города, но движение в сторону области временно затруднено. В сообщении призвали водителей выбирать пути объезда.

В дептрансе добавили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Вечером в четверг, 10 октября, в Москве парализовало движение из-за массового ДТП с грузовиком.

До этого генеральное консульство РФ в Анталье заявило о трех раненных в аварии с автобусом в Турции россиянах. Туристы получили ранения во время ДТП в курортном районе Фетхие в провинции Мугла. Автобус перевозил 14 российских граждан в аэропорт Даламан.

Ранее в Подмосковье арестовали водителя грузовика после массовой аварии на трассе М-2.