Россиянам рассказали, реагируют ли современные камеры на грязные автономера

В сильный дождь шанс получить штраф с камер видеофиксации снижается. Об этом сообщил автоэксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

«Возможности по распознаванию номерных знаков сейчас действительно находятся на высоком уровне. Но чудес не бывает, и «зрение» камер снижается в силу объективных факторов. В дождь и снегопад шансов получить штраф меньше», — сказал Милешкин.

По его словам, если номер автомобиля распознан частично, инспектор вручную может восстановить недостающие символы. Но вот если номерной знак «зарос» грязью или снегом полностью, то тут камера бессильна.

До этого стало известно, что с 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер.

Решение о проведении 12-месячного эксперимента было принято во время совещания у замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова. В соответствии с ним, все едущие по улицам машины фотографируются дорожными камерами. Информационная система ГИБДД, взаимодействующая с системой страхования, сопоставляет номера автомобилей на фотографиях с базой данных по ОСАГО. Если договор отсутствует, то система ГИБДД на следующий день отправляет еще один запрос.

При повторном отсутствии страховки водителю через «Госуслуги» отправляется предупреждение. После завершения эксперимента водителям без ОСАГО начнут выписывать штрафы.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии появилась «музыкальная» разметка.