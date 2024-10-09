В Китае массово подешевели автомобили

В Китае с января по сентябрь 2024 года подешевели новые автомобили 195 моделей, сообщает CarNewsChina со ссылкой на генерального секретаря Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цуй Дуншу.

Снижение цен затронуло 71 модель автомобилей с бензиновым двигателем, они подешевели в среднем на 15 тыс. юаней (203,7 тыс. рублей), средняя цена такой машины снизилась на 9,3%. На те же 15 тыс. юаней подешевели 13 моделей гибридных машин (средняя цена снизилась на 8,3%).

Подзаряжаемые гибриды (29 моделей) подешевели в среднем на 24 тыс. юаней (394 тыс. рублей), электромобили с увеличенным запасом хода (13 моделей) подешевели на 14 тыс. юаней (190 тыс. рублей).

Также снижение цен затронуло «чистые» электромобили, 69 моделей таких транспортных средств подешевели в среднем на 23 тыс. юаней (312 тыс. рублей).

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