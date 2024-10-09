Стало известно, как УАЗ модернизировал «Буханку»

Возвращенный на УАЗ СГР («Буханка») двигатель экологического класса «Евро-5» развивает увеличенный крутящий момент, что позволит водителю автомобиля реже переключать передачи. Об этом сообщает Quto.

Максимальная мощность у мотора «Евро-5» осталась той же, что и у мотора «Евро-2» (112 л.с.), однако при этом удалось значительно увеличить крутящий момент — до 213 Нм при 2700 об/мин против 198 Нм у двигателя «Евро-2».

Улучшенные характеристики крутящего момента должны сделать более удобной эксплуатацию машины, особенно в загруженном состоянии: водитель при движении сможет реже переключать передачи, поясняет Quto.

До этого стало известно, что мотор «Евро-5» также вернулся на внедорожник «УАЗ Хантер». Этот двигатель получил новый заводской индекс ЗМЗ-409-055. Мотор «Евро-2» обозначается индексом ЗМЗ-409-11, версии с ним скоро исчезнут из продажи.

Ранее УАЗ объяснил, почему не принял в музей концепт футуристической «Буханки».