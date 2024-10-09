Ташкентец за 6 млн рублей внедрил в «Жигули» интерьер от Audi RS7

Житель Ташкента показал на видео результат тюнинга автомобиля ВАЗ-2107, на который было затрачено 5,7 млн рублей в пересчете с местной валюты. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

В ходе доработок в салон классических «Жигулей» интегрировали кресла от спортивного хетчбэка Audi RS7, интерьер обшили кожей бирюзового цвета с перфорацией. Отделку того же цвета получил и багажный отсек.

Вместо устанавливавшегося на «классику» двигателя модели 2103 под капот машины интегрировали 16-клапанный мотор от Lada Priora. Также автомобиль получил современную комбинацию приборов, запуск двигателя с кнопки, электрические стеклоподъемники и игровую приставку Sony PS5. На внутренней стороне крышки багажника смонтирован плазменный экран, а штатные часы в салоне заменены на Rolex.

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