Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ташкентец за 6 млн рублей внедрил в «Жигули» интерьер от Audi RS7

Житель Ташкента показал на видео тюнинг «Жигулей» за 6 млн рублей

close
Телеграм-канал No Limits

Житель Ташкента показал на видео результат тюнинга автомобиля ВАЗ-2107, на который было затрачено 5,7 млн рублей в пересчете с местной валюты. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

В ходе доработок в салон классических «Жигулей» интегрировали кресла от спортивного хетчбэка Audi RS7, интерьер обшили кожей бирюзового цвета с перфорацией. Отделку того же цвета получил и багажный отсек.

Вместо устанавливавшегося на «классику» двигателя модели 2103 под капот машины интегрировали 16-клапанный мотор от Lada Priora. Также автомобиль получил современную комбинацию приборов, запуск двигателя с кнопки, электрические стеклоподъемники и игровую приставку Sony PS5. На внутренней стороне крышки багажника смонтирован плазменный экран, а штатные часы в салоне заменены на Rolex.

Ранее стало известно, почему УАЗ не взял в музей концепт футуристической «буханки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами