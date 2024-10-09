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ГАЗ показал в Петербурге обновленные «Газель Next» и «Садко Next»

В Санкт-Петербурге показаны рестайлинговые «Газель» и Садко»

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Телеграм-канал No Limits

На газовом форуме в Санкт-Петербурге представлены рестайлинговые версии автомобилей «Газель Next» и «Садко Next». Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Газель Next» и «Садко Next» получили новое оформление передней части. На «Садко» внедрена решетка радиатора белого цвета с вертикальными планками. У автомобиля окрашенный бампер, новые фары узкие светодиодные фары и ходовые огни, интегрированные в крылья. «Садко» представлен на выставке в виде мобильной мастерской. Под капотом — газовый двигатель ЯМЗ-534, под кузовом — четыре баллона для метана.

«Газель Next» также получила светодиодные фары и полностью окрашенный бампер новой формы, оригинальную решетку радиатора и крылья измененной формы. Фирменная эмблема «Газели» получила голубую подсветку.

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